Van Bommel is verbaasd over één transfer in het bijzonder: "Ongelofelijk knap"

Antwerp versterkte zich deze zomer gericht. Er werden geen echt grote namen naar De Bosuil gehaald, maar er is één speler in het bijzonder waar Van Bommel erg tevreden over is.

In het verdedigende compartiment haalde Antwerp Soumalia Coulibaly en Owen Wijndal binnen. Die laatste huurt Antwerp van Ajax, nadat de Nederlander op een dood spoor zat bij de Amsterdammers. Van Bommel is alvast onder de indruk van de linksachter. "Owen is een aanvallend ingestelde linksachter, die ook nog eens op tijd terug is om zijn defensieve taken af te werken. Hij is aan de bal ook zeer rustig", vertelt de Antwerp-coach aan DAZN. Hij is onder de indruk dat zijn club die transfer kon afronden. "Ik vind het ongelooflijk knap dat we deze transfer alsnog hebben kunnen doordrukken. Ik ben uitermate blij met zijn komst." Vorige zomer nam Ajax de flankverdediger voor 10 miljoen euro over van AZ Alkmaar, waar hij in het seizoen 2021-2022 goed was voor maar liefst 10 assists en een doelpunt in 31 competitiewedstrijden.





