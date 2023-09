Niet Butez of Mignolet, maar dit is momenteel de beste doelman in België

Het klassement van de Jupiler Pro League heeft ondertussen al wat vorm gekregen. Als we kijken naar welke keepers het meest hebben betekend voor hun club, merken we iets op.

Zo is het na de seizoensstart niet Simon Mignolet of Jean Butez die zich het meest onderscheidt in doel. Wel Maarten Vandevoordt. Die liet zich de voorbije weken op een zeer positieve manier opmerken. Ook op het veld van Union pakte hij weer uit met een paar heel knappe reddingen, waaronder één supersave.

De keeper van KRC Genk behaalde al vier clean sheets op zes wedstrijden. Een zeer opmerkelijke statistiek. Uiteraard heeft hij ook een goeie defensie voor zich, maar hiermee doet hij beter dan eender welke andere doelman.

Statistieken bewijzen topstart

Hij slikte voor de rest ook slechts twee doelpunten. Eentje tegen KAS Eupen en eentje tegen Anderlecht. De eerstvolgende in het rijtje is Cercle-goalie Warleson die er vijf binnenkreeg dit seizoen. Mignolet moest al zes doelpunten slikken. Gemiddeld zit hij aan 2,8 saves per wedstrijd.

Daarmee zit hij ver onder zijn xCG (aantal verwachte geslikte doelpunten). Dat lag op 4,94. Het gebeurt zelden dat een doelman daar bijna drie goals onder zit.

Volgend seizoen trekt het 21-jarige talent normaal gezien naar RB Leipzig, dat hem anderhalf jaar geleden al voor 10 miljoen kocht. Vandevoordt speelde al 130 wedstrijden op het hoogste niveau voor KRC Genk. Een paar jaar geleden kreeg hij tegen Napoli zijn kans in doel tijdens een Champions League-wedstrijd. Hij werd toen met 17 jaar en 287 dagen de jongste doelman ooit in de CL.

Rode Duivels?

Bondscoach Domenico Tedesco selecteert intussen altijd vier doelmannen. Naast Casteels waren dat de laatste keer Arnaud Bodart, Thomas Kaminski en Matz Sels. Intussen lijkt Vandevoordt daar toch ook wel zijn plaats tussen te hebben. Of kunnen we zeggen dat Bodart begin dit seizoen zo sterk was?

Het zou koren op de molen zijn van Genk, dat al niet gelukkig is geweest door de niet-selecties van Bryan Heynen en Mike Trésor. Vandevoordt moet er echter kalm onder blijven, want als hij zo doorgaat, ligt er wel een grote toekomst voor hem in het verschiet. Vergeet niet, hij is nog héél jong.