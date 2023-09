🎥 Unieke beelden: Messi-manie heeft ook bizarre keerzijde van de medaille

Sinds de komst van Lionel Messi gaat het vrij goed met Inter Miami, al werd afgelopen weekend wel verloren. En dus is het nog steeds alle hens aan dek voor het team om de play-offs te gaan halen.

Tegen Toronto werd een belangrijke overwinning geboekt, want de Canadezen werden met 4-0 huiswaarts gestuurd. Al hebben niet veel supporters de match tegen de hekkensluiter gezien.

Several people left the match in the 39th minute of the Inter Miami vs Toronto game when Messi was subbed off. pic.twitter.com/s0uSD72Qq3