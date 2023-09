Dante Vanzeir krijgt een mokerslag te verwerken

Het eerste seizoen van Dante Vanzeir in de MLS zal één worden om snel te vergeten. Het zit er namelijk al vroegtijdig op voor de Belgische aanvaller.

Het seizoen van Dante Vanzeir in de MLS verliep niet over een leien dakje. Door blessures en een schorsing na een racisme-incident kwam hij moeilijk op gang. Nu zit zijn seizoen er spijtig genoeg ook volledig op.

Vanzeir blesseerde zich namelijk aan zijn rug. Na een kopduel viel hij op de grond en op zijn rug. Hierdoor zijn er kleine breukjes ontstaan in de onderste ruggenwervels. Hij zou een achttal weken aan de kant staan en zo zit zijn seizoen erop.

Binnen vier weken eindigt namelijk de reguliere competitie in de MLS. Nadien volgen de play-offs, maar daar gaat New York Red Bulls zich naar alle waarschijnlijkheid niet voor kwalificeren. Hij zal zo zijn eerste seizoen in de MLS eindigen met 24 wedstrijden waarin hij vijfmaal tot scoren kwam en één assist gaf.