Deila geeft blunder toe: "Ik keek niet eens naar hem om"

Ronny Deila is een trainer die al heel wat watertjes doorzwommen heeft. Hij heeft ook al een paar wereldtoppers onder zijn hoede gehad. Zo ging Virgil van Dijk naar Liverpool toen hij nog trainer van Celtic was. Hij heeft meestal niet lang nodig om het potentieel bij een speler te zien.

Ook bij Antonio Nusa had hij het snel door, maar hij heeft zich ook al vergist. “Eén keer heb ik een fout gemaakt, maar dat had niks met werklust te maken", geeft hij toe in Het Nieuwsblad.

Het gaat om een speler die vorig seizoen nog heel grote indruk maakte bij Union en nu de pannen van het dak speelt in Duitsland. "Boniface was bij mij op proef bij Vålerenga. Ik had al een gelijkaardige spits, dus ik keek niet echt naar Boni om. Hij ging achteraf naar Bodø/Glimt. Stom van mij.”

Leiders en bazen

Een open trainer die Deila, want weinigen zouden dat verhaal vertellen. “Ik zie niet in waarom ik dat zou moeten verbergen. Je hebt leiders en bazen. Een leider geeft het goede voorbeeld. Een baas stuurt aan, maar doet niks. Ik wil leiden. Wel, dan moet ik ménselijk zijn, en mensen maken foutjes."