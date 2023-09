KRC Genk is ambitieus in Conference League: "We kunnen hier mooie dingen doen"

KRC Genk speelde donderdag gelijk Fiorentina in de Conference League. Een mooie prestatie, en er was zelfs meer uit te halen voor de Genkies.

Tegen de finalst van vorige editie gelijkspelen, en dan nog de betere ploeg zijn. Dat moet een boost geven voor de volgende wedstrijden. Maar wat denken ze bij Genk zelf over de Conference Leauge?

"We beginnen natuurlijk met de groepsfase, maar we hebben natuurlijk wel kwaliteiten. Het is niet omdat er een ploeg van een andere competitie hier komt spelen, dat we gaan terugtrekken. We weten wat we kunnen doen", weet een trotse Marc McKenzie te zeggen.

Ook Maarten Vandevoordt ziet het rooskleurig voor Racing Genk. "Ik denk dat we hier zeker thuishoren en dat we hier mooie dingen kunnen doen. We brengen goed voetbal en we vechten voor elkaar. We hebben een goede ploeg."

Wouter Vrancken was trots op zijn ploeg na afloop. "Fiorentina is natuurlijk favoriet in de poulefase. We hebben er vandaag onze voet langs gezet. Dat is een mooie vaststelling omdat ze vorig jaar in de finale stonden, en ze zeker niet verzwakt zijn. Als wij dit kunnen laten zien geeft dat goede hoop voor de verdere wedstrijden in de groepsfase."