Mark van Bommel heeft een grotere bank nodig bij Antwerp: "Zo zie je maar"

Royal Antwerp FC stuurde een nieuwe ploegfoto de wereld in. Daar stonden maar liefst 21 stafleden op.

Landskampioen Royal Antwerp FC telt op de ploegfoto 21 stafleden, maar eigenlijk ontbraken er nog drie personen. Met 24 leden in de sportieve staf is dat het grootste aantal in de volledige Jupiler Pro League.

Ter vergelijking: bij Club Brugge zijn het er 20, bij KRC Genk 19 en bij RSC Anderlecht 17. Een groot verschil, al lijkt trainer Mark van Bommel eigenlijk nog niet helemaal tevreden over de begeleiding van zijn team.

“Wij, de grootste sportieve staf van België? Ik vind net dat we nog een vrij kleine staf hebben”, zegt de trainer van The Great Old aan Het Laatste Nieuws. “Het wil zeggen dat we als club op weg zijn om nog professioneler te worden.”

“Het kan altijd nog groter, professioneler en beter. Maar het moet relevant blijven, je moet geen functies verzinnen om mensen bij te blijven halen. Zo zie je maar. Met de grootste staf word je kampioen”, grapt de Nederlander als besluit.