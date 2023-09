Zelfs bij Anderlecht zijn ze aardig geschrokken over Brian Riemer: "Dat was nieuw"

Brian Riemer tekende vrijdag een nieuw contract bij RSC Anderlecht. Nochtans keken ze de afgelopen week vreemd op van de Deen.

Een keeperskwestie, een nieuw contract voor Riemer en een topper tegen Club Brugge in aantocht, maar toch bleef men in het Lotto Park ook vooral denken aan de wedstrijd van afgelopen zondag tegen KV Kortrijk.

Of toch van wat Brian Riemer na afloop deed. Van elke week een analyse vol ‘amazings’ ging het plots naar alles en iedereen afbreken. Dat hadden ze zelfs bij Anderlecht zelf niet zien aankomen, zo zegt Francis Amuzu.

“Eerlijk, voor ons was zijn interview ook nieuw, ja. De coach zegt uiteraard altijd waar het op staat, maar hij probeert wel altijd positief te blijven”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al had Riemer wel helemaal gelijk in wat hij zei. “We hebben individuele fouten gemaakt die nooit hadden mogen gebeuren. Ik denk dat de coach de lat ook wat hoger wil leggen. Dat mag ook, want het is niet dat we nog allemaal jonge jongens zijn.”

Al deed hij het volgens velen om een aantal wissels in het basiselftal voor de match tegen Club Brugge dan al te verantwoorden. “Als je naar de namen kijkt, is dit volgens mij het strafste Anderlecht waarin ik al heb gespeeld. Ik denk dat we eerst en vooral moeten zien dat we in Play-off 1 geraken. Dat is sowieso het eerste doel. En daarna kunnen we nog zien hoever we daarin geraken.”