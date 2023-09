Veel miserie voor Belgen in de Premier League: wat scheelt er met Trossard?

Het werd een weekendje met veel miserie voor de Belgen in de Premier League. Blessures en weinig speelminuten gooiden roet in het eten.

Arsenal speelde 2-2 gelijk tegen Tottenham. Bij The Gunners was Leandro Trossard de grote afwezige. Hij moest in extremis afhaken door een lichte spierblessure.

Chelsea gaf Aston Villa partij. De thuisploeg verloor met 0-1, waardoor de teller nog altijd maar op 1 zege en amper 5 punten staat. Roméo Lavia zit nog altijd niet in de selectie door een eerder opgelopen enkelblessure.

Bij Aston Villa mocht Youri Tielemans 10 minuten voor het einde van de match invallen. Leander Dendoncker moest zelfs wachten tot de 91ste minuut om zijn opwachting te maken.

Eerder had Brighton al met 3-1 gewonnen, ondanks een gigantische blunder van de Nederlandse ex-Anderlechtdoelman Bart Verbruggen.