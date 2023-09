Marco van Basten vraagt wel heel drastische actie na rellen bij Ajax Amsterdam

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd zondag vroegtijdig stopgezet. Ex-voetballer Marco Van Basten kan er alvast niet mee lachen.

Marco van Basten was na het stopzetten van de wedstrijd niet te spreken over de acties van de supporters. Volgens hem is er dan ook maar één mogelijkheid. Het betaald voetbal moet tijdelijk stopgezet worden, zo liet hij weten bij Ziggo Sport.

Meerdere keren werd vuurwerk op het veld gegooid en ook achteraf waren er rellen aan de Johan Cruijff ArenA. Het is aan de overheid om actie te nemen, zo meent de ex-international van Nederland.

“Stop maar met betaald voetbal in Nederland. Stop er maar mee. Dat meen ik, want het is elke keer wel wat. Dit was een bewuste actie. Dit doen mensen moedwillig. Dit hoort niet. En als we dit niet met z’n allen kunnen, dan moet je er maar mee stoppen. Stoppen met betaald voetbal, het kan niet meer.”

“Als het dan zo belangrijk is, dan moet de politiek er echt een zaak van maken. Het houdt een keer op joh, dit kan toch niet meer? Het is allemaal waanzin. Hier moet je niet meer moeilijk over doen. Je moet deze wedstrijd ook niet meer uit gaan spelen. Dit moet gewoon 0-3 voor Feyenoord worden, al zullen zij zeggen dat ze er nog een paar hadden kunnen maken. Ook prima, dan maak je er 0-5 van.”