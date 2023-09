Zulte Waregem niet te spreken over bezoekende fans na wedstrijd tegen KMSK Deinze

Zulte Waregem won afgelopen weekend met 2-1 van KMSK Deinze. Met dank aan Jelle Vossen die twee keer kon scoren trok Essevee de overwinning over de streep.

De club liet zijn waardering voor de thuisaanhang goed merken. "Een burenduel is altijd een geladen wedstrijd. En het siert de Essevee-supporters dat ze het team op een correcte en vooral positieve manier hebben blijven steunen. Bedankt fans!", klinkt het op de website van Zulte.

Voor de bezoekende supporters waren ze echter iets minder mals. "Door het gebruik van o.a. pyrotechnisch materiaal in het bezoekersvak is er echter veel schade in de bezoekerstribune, de ledboarding en het sanitair. Essevee betreurt dit ten sterkste."

"Dergelijk gedrag schaadt hun club en het voetbal in het algemeen. Essevee zal de omvang van de schade berekenen en bekijkt met het bestuur van KMSK Deinze de vergoeding voor de herstelkosten."