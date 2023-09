AS Roma heeft bijzonder plan rond Romelu Lukaku, Chelsea moet wel nog akkoord gaan

Romelu Lukaku heeft in zijn laatste drie matchen voor AS Roma telkens de netten doen trillen. Bij de Romeinse club zijn ze dan ook bijzonder in hun nopjes over de spits, die ze ook de komende jaren willen houden.

U kent heel de transferhistoriek rond Lukaku wel. Het had heel wat voeten in de aarde vooraleer hij naar Rome kon afreizen, want Chelsea wilde het onderste uit de kan halen. AS Roma kon hem uiteindelijk een jaar huren, zonder aankoopoptie. Maar ze willen niet tot volgend jaar wachten om een deal met Chelsea op poten te zetten om hem definitief te houden. In Londen heeft hij immers nog een contract tot 2026, maar daar rekenen ze niet meer op hem. Roma zou nu Tammy Abraham, die drie jaar geleden nog bij The Blues speelde, nu betrekken in een ruildeal voor Lukaku, meldden Italiaanse media. De twee hebben op Transfermarkt dezelfde waarde. Dus dat zou wel kunnen werken.