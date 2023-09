Britse tv-presentator neemt Kompany vol op de korrel: "Zijn trainerschap is een zelfingenomen project"

Eén punt uit vijf wedstrijden en daar is de eerste kritiek al op Vincent Kompany. Volgens bepaalde analisten zou de ex-coach van Anderlecht te veel aandacht besteden aan het balbezit en te weinig aan de manier waarop een goal te maken. Herkenbaar?

Ook bij Anderlecht kreeg Kompany die kritiek. Soms 65 à 70 procent balbezit, maar amper een schot op doel te bespeuren. Slechts zeven ploegen in de Premier League hebben meer balbezit dan Burnley, da's opmerkelijk als je de stand ziet.

Maar de ploeg van Kompany schiet ook amper gemiddeld 2,8 keer per wedstrijd op doel. Enkel Luton Town doet slechter. Daar valt veel over te vertellen, maar we moeten ook naar het programma van Burnley kijken. Met Manchester City, Aston Villa, Tottenham, Nottingham Forest en Manchester United was dat best pittig te noemen.

Kompany wil zijn eigen reputatie groter maken, hij denkt aan City

Maar het verhinderde niet dat Richard Keys, ex-Sky Sports-presentator en nu beIN Sports, er de nodige kritiek op had. Keys staat in Engeland bekend als een man die graag zijn uitgesproken mening verkondigt.

Op zijn blok schreef hij dan ook dit: "Ik vrees dat het trainerschap bij Burnley een zelfingenomen project is van Kompany en zijn tiki-taka-voetbal. Kompany geeft me de indruk dat hij bereid is om Burnley en zijn nuchtere fans — die een hele week hard werken om daarna negentig minuten hun zinnen te verzetten — op te offeren om zijn eigen reputatie groter te maken bij een topclub. Ongetwijfeld denkt hij aan Manchester City."