Heeft Real Madrid nieuwe Iker Casillas in eigen rangen? 'Spaanse grootmacht trekt kaart van jeugdig toptalent én dat heeft gevolgen voor Courtois en doelmannenhierarchie'

Thibaut Courtois revalideert momenteel van een zware knieblessure. Andriy Lunin verdedigt momenteel het Madrileense doel. Al heeft Real Madrid ondertussen al een plan dat na de terugkeer van de Rode Duivel in voege zal treden.

Het is immers simpel: Andriy Lunin wil in de toekomst spelen, maar met Thibaut Courtois heeft Real Madrid één van de beste doelmannen ter wereld in de rangen. De Madrileense oplossing: de Oekraïner moet zijn koffers pakken.

Fichajes weet dat Lunin – zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af – niet op een contractverlenging moet rekenen. De 24-jarige doelman krijgt de kans om zich de komende maanden in de kijker te spelen en een transfer te versieren.

Nieuwe Iker Casillas op komst?

De Koninklijke trekt vol de kaart van de jeugdige Fran Gonzalez. Het 18-jarige jeugdproduct staat momenteel bij de Madrileense U19 onder de lat. Hij moet de komende seizoenen met de ogen stelen van Courtois. Om op een dag diens plaats in te nemen.