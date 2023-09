In Italië wordt er nu al een heel belangrijke beslissing genomen over Charles De Ketelaere

De Rode Duivel heeft sinds het begin van het seizoen al twee doelpunten gescoord en twee assists geleverd, wat een constante invloed heeft op het spel van zijn team, dat momenteel zesde staat in het Italiaanse kampioenschap.

De Ketelaere wordt uitgeleend tot het einde van het seizoen, maar Atalanta bedong ook een aankoopoptie. De kans dat hij nog naar Milan zal terugkeren - behalve in de kleuren van Atalanta - is dan ook bijzonder groot.

De Italiaanse media weet immers dat de club zijn optie nog voor Nieuwjaar wil lichten. Ter herinnering: de aankoopoptie bedraagt ​​ongeveer € 22 miljoen, zijn huursom € 3 miljoen.

