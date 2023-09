Dramatisch nieuws voor Sambi Lokonga in de Premier League

Albert Sambi Lokonga, uitgeleend van Arsenal aan Luton Town, had waarschijnlijk gehoopt op een betere start van het seizoen. Na slechts twee optredens voor de Premier League-club moet hij nu een tijd aan de kant.

Op Instagram liet de voormalige Anderlecht-speler weten dat hij alles wilde geven voor zijn team, maar "helaas heeft een blessure dat allemaal uitgesteld".

"Ik ga me concentreren op mijn herstel en mijn steun geven aan het team tijdens deze periode. Tot over een paar maanden," besloot hij.

Luton Town deelde de blessure zelf ook al mee via de officiële kanalen van de club.

