Neymar spreekt klare taal na geruchten over stevig incident

Neymar kwam de afgelopen dagen niet op de beste manier in het nieuws. Zo kwam er een gerucht in de media dat hem in een slecht daglicht plaatste.

Zo werd verspreid dat Neymar het aan de stok zou hebben met zijn coach bij Al-Hilal, Jorge Jesus. De twee zouden na een 1-1 gelijkspel tegen het Oezbeekse Navbahor Namangan zelfs neus aan neus gestaan hebben in de kleedkamer. Later werd verspreid dat de Braziliaanse ster het ontslag van zijn coach geëist zou hebben. Volgens Neymar is er niks aan de hand en zijn het allemaal verzonnen verhalen. "Leugens. Jullie moeten stoppen met het geloven van dit soort onzin. Die kranten, die door miljoenen mensen worden gelezen, mogen niet doorgaan met het verspreiden van fake news. Ik vraag met alle respect of het mag stoppen. Het is zeer respectloos", klinkt het bij Neymar op sociale media.