Verhitte discussie rond stadiondossier Club Brugge schrikt gemeenteraad op: "Stop er gewoon mee!"

Het stadiondossier van Club Brugge is opnieuw brandend actueel. Ondertussen weten we dat er opnieuw vertraging is bijgekomen. Al resulteerde dat in een felle discussie op de Brugse gemeenteraad.

Door ziekte van één van de specialisten die het dossier rond mobiliteit en parking aan het herschrijven is slaagde Club Brugge er in september niet in om een nieuwe Omgevingsvergunning aan te vragen. Dat kan HIER nog eens nagelezen worden.

Het aanslepende stadiondossier resulteerde in een verhitte discussie in de Brugse gemeenteraad. De oorzaak? Andries Neirynck (Groen, nvdr.) toeterde wederom in het rond dat het stadion voor meer overlast, drukte en wildparkeerders zou zorgen.

Het is door uw partij dat we op deze piste beland zijn

“Stop met de boel op te poken en erger voor te stellen dat het is”, was de héél duidelijke reactie van Nele Claus (N-VA). “Uw tussenkomsten halen het draagvlak voor dit project onderuit. Het is trouwens door uw partij dat we op deze piste beland zijn. Ik heb zelf een zaak in de buurt van het stadion en ik kan u verzekeren dat het allemaal zo erg niet is.”