Nog méér vertraging voor stadionplannen? 'Club Brugge slaagt er niét in om tijdig nieuwe Omgevingsvergunning aan te vragen'

Club Brugge wacht nog steeds op groen licht om een nieuw stadion te bouwen. En we hebben wederom geen goed nieuws. Het project loopt opnieuw vertraging op. En deze keer is één of andere procedureslag niét de oorzaak.

Volgens de planning zou Club Brugge in september een nieuwe Omgevingsvergunning indienen. Op de Brugse gemeenteraad kwam aan het licht dat dat niét gebeurd is. Volgens Het Nieuwsblad is Club Brugge er niet in geslaagd om enkele leemtes in het dossier op te vullen. Vooral het probleem met de parkeerplaatsen blijft aanslepen. En de specialist die het dossier zou moeten schrijven is ziek uitgevallen. © photonews Dirk De fauw verwacht echter dat blauw-zwart binnenkort wél met een sterker dossier naar buiten zal komen. “In het verleden beweerde Club dat de bedrijven uit de buurt hun parking ter beschikking zouden stellen.” Nu wel contracten? “Er waren echter geen contracten tussen Club Brugge en die bedrijven”, aldus de Brugse burgemeester. “Dat was een punt van de tegenstanders tijdens de vorige procedure. Club heeft nu meer tijd om die contracten af te sluiten.”