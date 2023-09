🎥 Aan het kanon in Duitsland! Openda maakt het verschil tegen absolute topclub

Loïs Openda is als een wervelwind aan zijn eerste seizoen in de Bundesliga begonnen. Tegen Bayern München maakte hij meteen het verschil.

Vandaag maakte Der Rekordmeister kennis met de Belgische spits, want met een doelpunt en een assist zette Openda RB Leipzig bij de rust op een 2-0-voorsprong tegen Bayern München.

Hij werd in minuut 20 de diepte ingestuurd en hield topverdediger Kim Min-Jae af, om de bal vervolgens ijskoud (maar met een beetje geluk) in de doel te verwerken. Zes minuten later kroop hij in de rol van aangever, en bood hij Castello Lukeba de 2-0 aan.

Met 4 doelpunten en 2 assists in 6 Bundesliga-wedstrijden is Loïs Openda als een werveldwind aan het nieuwe seizoen begonnen in de Bundesliga.