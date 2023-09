Siebe Van der Heyden na zijn start bij Mallorca: "Eigenlijk speel ik bij de Rode Duivels"

Siebe Van der Heyden leeft momenteel als God in Spanje. Hij speelt sinds deze zomer bij RCD Mallorca in de Spaanse competitie.

In een interview met Het Nieuwsblad kan de goedlachse Van der Heyden nog voor wat hilariteit zorgen. Zijn ploegmakker Muriqi vierde met zijn hand voor zijn oog. "Dat is omdat ze hem hier bij Mallorca de Piraat noemen. Daar houden ze van in Mallorca."

"En van duivels. Hebt ge niet gezien hoe ons veld voor de aftrap omringd werd met als duivels verklede mensen? Met vuurpijlen. Eigenlijk speel ik bij de Rode Duivels”, grapt Van der Heyden.

Hij kwam ook nog met een leuk verhaal over de supporters van Mallorca. “In het begin wisten supporters niet wat mijn voor- of achternaam was. Dus noemden sommigen me Vander. Binnen de ploeg werd ik wel eens Paco genoemd omdat dat ook makkelijker was. Ondertussen is het gewoon Siebe.”