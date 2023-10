Dit kan je niet verzinnen! Waarom loepzuivere goal Liverpool toch afgekeurd werd

Liverpool-aanvaller Luis Diaz opende de score. Geen vuiltje aan de lucht, dacht iedereen, maar toch ging de vlag van de grensrechter omhoog. De VAR moest dus tussenkomen, maar nog dacht iedereen dat het doelpunt ging goedgekeurd worden. Tot ieders verbazing keurde de ref na de VAR-check de goal af.

Op de beelden was duidelijk te zien dat Diaz onside stond. Maar wat liep er dan mis? Het ging om een miscommunicatie tussen hoofdref en VAR. Scheidsrechter Simon Hooper wachtte op de VAR, maar die dacht dat Hooper intussen het doelpunt had goedgekeurd.

Dus riep de VAR van dienst, Darren England, 'check completed'. In de waan dat het doelpunt ging doorgaan, want hij had ook gezien dat het een geldige goal was. De ref dacht dan weer dat de VAR het buitenspel bevestigde en keurde de goal af. Comedy Capers!

What a joke is this! Just give us the point we deserve from this game. Sorry for what? Don't care about the sorry.



