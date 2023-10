Broer van Union-speler hangt zware straf boven het hoofd na uithaal, ploegmaat doet er nog een schepje bovenop

Alexis Mac Allister was - net als veel Liverpool-spelers en -fans - razend na de wedstrijd. Een loepzuivere goal van de Reds werd afgekeurd voor buitenspel en achteraf bleek het om een miscommunicatie tussen ref en VAR te gaan.

Toen Tottenham-verdediger Christian Romero een post op Instagram zette om de zege te vieren, kreeg hij al snel een reactie van Mac Allister: "Het is vrij normaal dat je wint als je met 12 speelt", schreef de Argentijn onder de post.

Dat werd intussen opgepikt door de FA en wordt beschouwd als kritiek op de scheidsrechter. Een feit waar in Engeland altijd een straf aan wordt gekoppeld.

Al zullen ze dan ook Ryan Babel moeten straffen, want die postte zelfs een gefotoshopte foto van scheidsrechter Simon Hooper in Tottenham-tenue.

Players of LFC should be allowed to post this picture tho… #LFC #SpursVsReds #PremierLeague pic.twitter.com/Qtchw5fTBS