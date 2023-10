Brussel boven afgelopen weekend: maar liefst vijf uitblinkers kwamen uit de hoofdstad

De Brusselse clubs lieten deze week mooie dingen zien. Bovendien maken vijf spelers van RWDM, Anderlecht of Union deel uit van ons team van de week.

Keeper

Net als vorige week door tegen Antwerp twee strafschoppen te pakken, was Théo Defourny beslissend door RWDM een keer of vijf te redden tegen KAA Gent. Voor de tweede keer op rij is hij onze doelman van de week.

Verdedigers

Aan de rechterkant bewees Daniel Munoz opnieuw dat het gevaar van alle kanten komt bij Racing Genk, ook van hemzelf. Derde doelpunt van het seizoen alweer voor de Colombiaan.

Centraal in de verdediging een duo uit Brussel. Jan Vertonghen eerst, weeral onpasseerbaar met Anderlecht op het veld van Eupen. Paars-wit was niet uitmuntend Am Kehrweg, maar op hun kapitein kunnen ze altijd rekenen.

Naast hem ligt het voor de hand: Ross Sykes, auteur van een dubbel tegen Sporting Charleroi. Om de verdediging compleet te maken kiezen we voor Joris Kayembe, die aanvallend zijn steentje meer dan bijdroeg bij Genk.

Middenvelders

Union krijgt ook op het middenveld een vertegenwoordiger. Sykes scoorde twee keer, Puertas was goed voor twee assists tegen Charleroi.

Twee assists, dat is ook het geval voor Théo Leoni, op Kehrweg nog de meest creatieve middenvelder van Anderlecht. Het duo wordt vergezeld door Mory Konaté (Mechelen), die talloze duels won waardoor de spelers van Steven Defour tegen Antwerp stand hielden.

Aanvallers

Brugge zit in een lastige situatie en slechts één speler wist het goed te doen tegen STVV. Andreas Skov Olsen, auteur van het enige Brugse doelpunt en een goede prestatie. Aan de andere kant wint de piepjonge Malick Fofana (18 jaar) aan kracht in het Gentse elftal.

Er waren deze week meerdere dubbels, en die van Lucas Stassin ontging ons niet. Twee goals en een assist, er zijn er voor minder in het team geraakt.

Onze ploeg : Defourny, Munoz, Sykes, Vertonghen, Kayembe - Puertas, Leoni, Konaté - Skov Olsen, Fofana, Stassin.