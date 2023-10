Tweede nederlaag voor Lommel SK: "Harde lessen, maar gebeurt niet meer"

Leider Lommel SK verloor zondag met 2-1 van FC Luik in de Challenger Pro League. Het was de tweede nederlaag van het seizoen.

Vetokele bracht Lommel SK voor de rust op voorsprong, maar na een desastreuze tweede helft moest de leider toch zijn meerdere erkennen in de Luikenaars. Lommel SK blijft wel leider, met een punt voorsprong op Patro Eisden.

Lucas Schoofs zag zijn ploeg na de rust in elkaar zakken. “We moesten meer klaar zijn na de pauze”, analyseerde Schoofs bij Het Belang van Limburg.

“FC Luik speelde in de tweede helft alles of niets. We werden overrompeld. Dat mag niet gebeuren. Als je op deze manier verliest, dan heb je een uitbrander van de trainer verdiend. Het is jammer dat we de drie punten niet over de streep konden trekken.”

Al was er ook de blunder van Karim die FC Luik een handje hielp. “Dermane trekt het zich heel hard aan, maar we gaan hem er met z'n allen weer bovenop krijgen. Hij is een heel belangrijke en goede speler. Dit zijn de harde lessen van het voetbal. Hij zal die fout heus geen tweede keer maken.”