OFFICIEEL: Louis Van Gaal keert terug naar Ajax

Louis Van Gaal zal terugkeren naar Ajax. Met dat nieuws kwam de club dinsdag zelf naar buiten.

Zo zal Louis Van Gaal aan de slag gaan als adviseur voor de Raad van Commissarissen bij Ajax. Dat meldt de club zelf via zijn offciële kanalen.

"Louis van Gaal gaat de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV adviseren over voetbaltechnische zaken. Op deze wijze wordt de vacante positie van voormalig RvC-lid Jan van Halst ingevuld, die onlangs besloot niet terug te keren in de RvC zodra zijn termijn als tijdelijke directeur algemene zaken bij Ajax afloopt", klinkt het bij de Nederlandse club.

Van Gaal reageerde zelf ook al kort. "Ik wil Ajax graag ‚Äčhelpen. Mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal ‚Äčen dat laat zich goed combineren met deze rol als externe adviseur. ‚ÄčIk stel graag mijn voetbalkennis in dienst van de RvC‚Äč, zeker als straks Leo van Wijk en Michael van Praag benoemd zijn. De sportieve weg ‚Äčomhoog moet worden ingezet en daar ‚Äčkunnen en moeten we allemaal een bijdrage aan leveren."

De Nederlander speelde vroeger al bij Ajax nadat hij zijn jeugd daar had afgerond en voor hij naar Antwerp trok. In 1991 werd hij coach bij de Ajacieden waar hij dit bleef tot 1997.