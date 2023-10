Probleem bij KRC Genk: Wat is er aan de hand?

KRC Genk speelde zijn laatste drie wedstrijden allemaal gelijk, al hadden hier meer punten gepakt kunnen worden. Wat is er toch aan de hand met dit Genk?

KRC Genk speelde iets meer dan een week geleden 3-3 gelijk tegen STVV. Ze bogen een 0-3 achterstand om in de tweede helft. De midweek wedstrijd tegen Club Brugge die volgde speelden ze 1-1 gelijk. Afgelopen weekend werd het opnieuw 3-3, maar gaven ze een 3-1 voorsprong uit handen.

Maar hoe kom je in de eerste plaats al 3-0 achter na iets meer dan een halfuur? En waarom kun je in eigen huis een 3-1 voorsprong niet veilig stellen?

Killian Overmeire ziet het probleem in Limburg ook. Dat vertelde hij in Extra Time. "Genk is aanvallend bijzonder sterk, maar de discipline die Antwerp verdedigend heeft, komen zij te kort."

De Genkse flanken

Racing Genk speelt aantrekkelijk aanvallend voetbal, maar wanneer er verdedigd moet worden loop het vaak in het honderd. Op rechtsachter heb je Munoz, die eigenlijk niks te verwijten valt. Een redelijk complete speler die zowel aanvallend als verdedigend een goede rol opneemt.

Linksachter heb je Joris Kayembe en Gerardo Arteaga. Beide spelers komen verdedigend nog wat te kort. Afgelopen weekend kon Kayembe scoren, al liet hij zijn man bij de tegendoelpunten wel iets te makkelijk passeren.

Blessure McKenzie

Na speeldag de eerste zes duels slikte KRC Genk slechts twee tegendoelpunten, in zijn laatste 3 wedstrijden kwamen daar plots zeven bij. Opvallend is wel dat dit gebeurde sinds Marc McKenzie geblesseerd uitviel. Hij zou een blessure aan de teen hebben en was de laatste drie wedstrijden niet bij de selectie te bekennen.

Met een marktwaarde van 8 miljoen euro heeft de goedlachse Amerikaan zich al meermaals bewezen. In de 265 minuten die hij speelde in de Pro League slikte Genk slechts twee tegendoelpunten, al staat er ook een geweldige keeper achter hem.

Missende schakel

In het kampioenenjaar 2018-2019 hadden ze in Limburg een echte titularis in de verdediging met Sebastien Dewaest. Een echte krijger die de "over-mijn-lijk-mentaliteit" in zich had. Hij tatoeëerde zelfs de gewonnen landstitel op zijn bovenbeen.

Is dat wat KRC Genk momenteel mist? Bij Antwerp lopen er genoeg verdedigers rond die alles zullen geven zoals Toby Alderweireld. Al past zo'n ervaren titularis niet altijd in het plaatje bij Genk, die meer dan genoeg talenten uit de eigen jeugd kunnen halen.