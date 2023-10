PSV-coach Peter Bosz heeft een opmerking voor het spel van Noa Lang

PSV-trainer Peter Bosz was na de Champions League-wedstrijd tegen Sevilla dinsdagavond (2-2) eerlijk over Noa Lang: de Nederlander is een voortdurend gevaar, maar hij moet nog aan zijn efficiëntie werken.

Dinsdagavond reisde Sevilla af naar het Philips Stadion tijdens de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Doelpunten van Gudelj (0-1) en El Nesyri (1-2) voor Sevilla en de Jong (1-1) en Teze (2-2, 90+5e) voor de Eindhovenaren. PSV-trainer Peter Bosz beoordeelde op een persconferentie na de wedstrijd de prestatie van Noa Lang, die opnieuw een zeer goede wedstrijd op zijn naam mag schrijven. "Hij was constant dreigend bij ons." De oud-coach van Olympique Lyonnais heeft echter nog steeds een puntje kritiek op het spel van de oud-Bruggespeler. "Maar hij kon ook een stuk effectiever zijn in de afronding. Die dreiging heeft hij altijd, maar het zou mooi zijn als we in effectiviteit beter kunnen worden", adviseert Peter Bosz.