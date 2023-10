Vincent Kompany prijst ex-Pro League spelers na eerste overwinning in Premier League: "Dat is exact waarvoor we hem haalden"

Vincent Kompany brak dinsdagavond de ban en won voor de eerste keer dit seizoen in de Premier League. Burnley was te sterk voor Luton Town en won met 1-2. Na afloop reageerde hij met veel trots.

Kompany is trots op wat zijn ploeg bereikte. "Dit voelt geweldig aan, die eerste drie punten in de Premier League. We moesten ervoor vechten. Ik ben trots op wat de ploeg vandaag heeft laten zien", citeert HLN de Burnley-coach, die bij BBC sport reageerde.

"We toonden hoe we het vorig jaar in de Championship deden. Er is veel gezegd over hoe we spelen in balbezit, maar we kunnen ook knokken. Diegenen die ons hebben gevolgd in the Championship zullen weten dat we van dit soort matchen houden. Ik zal een gevecht nooit uit de weg gaan", gaat Kompany verder.

Kompany haalde al heel wat spelers uit de Jupiler Pro League naar zijn Burnley. Die maakten gisteren dan ook het verschil in de 1-2 overwinning.

"De terugkeer van Foster maakte een immens verschil. De eerste helft was voetbalgewijs heel goed, de tweede helft was meer op karakter. We hebben soms nog te veel kansen nodig om te scoren. En de goal van Jacob Bruun Larsen? Dat is exact waarvoor we hem naar hier haalden."