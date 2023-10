🎥 Puskás Award? Ex-Pro League speler Brecht Dejaegere doet monden openvallen met wereldgoal in de MLS

Tien jaar speelde Brecht Dejaegere in de Jupiler Pro League. Eerst kwam hij uit voor KV Kortrijk, nadien verkaste hij naar KAA Gent. Bij de Buffalo's maakte hij deel uit van de kampioenenploeg in 2015. Sinds 2023 speelt de 32-jarige Belg in de MLS voor Charlotte FC dat hem gratis overnam van de Franse club Toulouse.

Woensdagavond speelde Charlotte FC thuis tegen het Canadese Toronto, de laaste in de stand. Het werd een droge 3-0. Naast Dejaegere stond ook ex-Genk speler Jere Uronen aan de aftrap.

In minuut 56 legt Brecht Dejaegere de wedstrijd volledig in de plooi. De middenvelder maakt met een knappe "Scorpion Kick" de derde goal voor zijn team. Bekijk de beelden hieronder.

Here are just the replays because why not…



GO ON @BDejaegere https://t.co/UxelYg53In pic.twitter.com/HP5LSJSnBh