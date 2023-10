Antwerp-spelers zijn heel duidelijk in schuldige aanduiden voor nederlaag tegen Shakhtar

2-0 voorstaan bij de rust, op het einde nog blij zijn met een punt in het slot maar uiteindelijk toch afdruipen met 0 punten. Dat overkwam de spelers van Antwerp woensdagavond tegen Shakhtar in de Champions League.

Het was met enige tegenzin dat de Antwerp-spelers naar de mixed zone trokken na de nieuwe nederlaag in de Champions League. Dat deden ze niet meteen na de partij want eerst werden ze door coach Van Bommel naar de kleedkamer ontboden voor een mentale oppepsessie.

Wat we als toeschouwer zagen, voelden de spelers op het veld natuurlijk ook: "De eerste helft was heel erg goed, maar in de tweede helt geven we alles uit handen", vertellen Keita en Wijndal na de wedstrijd. "We doen in de tweede helft niet meer hetzelfde als in de eerste en maakten het onszelf moeilijk. We moeten naar onszelf kijken, iedereen", klinkt het bij Keita.

Ervaring is geen excuus

Ook Wijndal steekt de hand in eigen boezem: "We geven de goals te veel weg, dit hebben we volledig aan onszelf te danken. Je staat 2-0 voor, mist een penalty maar verliest wel... Normaal gezien win je deze wedstrijd als je in de tweede helft hetzelfde blijft doen dan in de eerste", denkt de linksachter.

Zijn sommige spelers van Antwerp nog te onervaren om op dit niveau meteen foutloos te spelen? "We zijn jong maar dit ligt niet aan ervaring, we waren niet geconcentreerd genoeg. Op dit niveau wordt dat kei hard afgestraft", besluit Keita.