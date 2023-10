'Newcastle-sterkhouder gaat contract verlengen en vooral de timing van dat nieuws is niét toevallig'

Bruno Guimaraes gaat zijn contract bij Newcastle United verlengen. De Portugees heeft een mondeling akkoord over een nieuwe overeenkomst. Vooral PSG bijt in het zand.

De Engelse media weten dat Bruno Guimarães zijn krabbel gaat zetten onder een nieuw contract bij Newcastle United. De Portugese sterkhouder ligt zo tot medio 2028 vast bij The Magpies.



Het nieuws is dan wel nog niet officieel, maar zal in de komende dagen wereldkundig gemaakt worden. Extra opvallend: de timing is helemaal niet toevallig.

Timing



Uitgerekend PSG had concrete interesse in Guimarães. En datzelfde PSG ging gisteren met zware 4-1-cijfers onderuit op het veld van... Newcastle.