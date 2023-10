PSG-ster Kylian Mbappé met de grond gelijkgemaakt na vernedering

PSG werd gisteren vernederd in de Champions League door Newcastle United. De Engelse club klopte de sterren van PSG met 4-1.

De Franse media is dan ook niet te spreken over de zwakke prestatie van PSG. Vooral Kylian Mbappé wordt geviseerd.

"Wat te zeggen van coach Luis Enrique? Hij is een voorstander van mooi voetbal, maar was getuige van een ontstellende vertoning van zijn spelers, die voor de rust geen schoten op doel hadden en soms niet in staat waren om twee passes aan elkaar te rijgen", viel er te lezen in L'Equipe.

"Het grootste probleem van PSG: Mbappé is onherkenbaar. Misschien komt het door zijn onbeschikbaarheid in het voorseizoen en waarschijnlijk nog meer door het gebrek aan creativiteit om hem heen", stond dan weer in Le Parisien.

PSG begon ook niet geweldig aan de eigen competitie. Ze staan momenteel vijfde in de Ligue 1 met 12 punten. Hun eerste Champions League-duel wonnen ze wel met 2-0 van Borussia Dortmund.