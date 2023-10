Steeds meer discussie over Gaston Avila? "Waarom hebben we hem gehaald?"

Ajax Amsterdam haalde afgelopen zomer heel wat spelers binnen. Gaston Avila werd overgenomen van Royal Antwerp FC.

Ajax legde, nog onder de ondertussen al ontslagen sportieve baas Sven Mislintat, miljoenen op tafel om Gaston Avila weg te plukken op de Bosuil. Bij Antwerp twijfelden ze niet en lieten ze de Argentijn meteen vertrekken.

In Nederland werd echter vreemd opgekeken van de transfer. Mislintat zou Avila aan trainer Maurice Steijn voorgesteld hebben als een linksback. Op die positie speelde hij ook afgelopen weekend tegen RKC Waalwijk. Maar Avila zou met Steijn in discussie gegaan zijn over zijn positie.

“Wat ik begreep, is dat Steijn tegen Ávila zei: ‘Jij bent linksback.’ Avila zou daarop hebben geantwoord: ‘No no no, ik speel centraal.’ Steijn vroeg zich daarna openlijk af waarom ze hem dan hadden gehaald, want hij was ervan overtuigd dat Ávila linksback was. De Argentijn is alleen zelf overtuigd dat hij centrale verdediger is”, zegt Maarten Wijffels in de voetbalpodcast van Algemeen Daglbad.

De discussies blijven maar komen bij Ajax. “Hier zie je echt aan hoe rommelig het transferproces daar is verlopen”, klinkt het nog.