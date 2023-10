'Casteels heeft aanbieding van absolute grootmacht in de schuif liggen en krijgt zelfs zekerheid van een basisplaats'

Koen Casteels kan een toptransfer maken. De Rode Duivel geniet concrete interesse van Bayern München. En het kan héél snel gaan.

De Duitse media berichtten al eventjes over de interesse van Bayern München voor Koen Casteels, maar ondertussen is het gaspedaal ingedrukt. Meer zelfs: de eerste contacten tussen Der Rekordmeister en de Rode Duivel zijn al gelegd.



De 31-jarige doelman was de voorbije seizoenen een certitude onder de lat bij VfL Wolfsburg, maar hij gaf al aan dat hij zijn aflopende contract niet zal verlengen. Met andere woorden: Casteels kan na het seizoen gratis opgepikt worden.

Nummer één?



Bij Bayern is er momenteel twijfel over Manuel Neuer. De 37-jarige doelman revalideert momenteel en in de bestuurskamer is men er niet meer zeker van dat hij zijn oude niveau nog zal halen. In die optiek wordt Casteels ook meteen gehaald als nummer één. Al ben je bij zo'n grootmacht nooit zeker.