Ongezien! Spaanse sportkrant pakt uit met voorpagina die Real Madrid-ster helemaal in zijn hemd zet

Op 21 mei speelde Real Madrid in Mestalla, het stadion van Valencia. Vinicius werd daarin racistisch bejegend door de aanhang van Valencia. Achteraf verklaarde hij dat hij door het gehele stadion bejegend werd, maar Valencia wil dat hij zijn uitspraken terugneemt.

Valencia kwam gisteren al met een statement. "De club uit zijn verbazing, afwijzing en verontwaardiging. Zoals coach Carlo Ancelotti zelf publiekelijk erkende, kan het gedrag in geen geval worden gegeneraliseerd. De club is zich bewust van de ernst van deze zaak."

"Racisme hoort niet thuis in het voetbal of in de samenleving, maar kan niet worden bestreden met drogredenen of ongefundeerde leugens. Deze kwestie vereist betrokkenheid van iedereen en Valencia begrijpt dat de club nauwkeurig en verantwoordelijk moet zijn bij dit soort situaties.'

"De Valencia-fans kunnen niet als racistisch worden aangemerkt en Valencia eist dat Vinicius Jr. zijn vermeende verklaring vanochtend publiekelijk rectificeert", besluit de club.

De Spaanse sportkrant Superdeporte, zeg maar de huiskrant van Valencia, publiceerde op zijn voorpagina dan ook wel een heel opmerkelijke foto en titel. Vinicius wordt er afgebeeld met lange neus en de kop: Pinochius. Lijkt ons er toch wel sterk over...

Valencia newspaper Superdeporte calling Vinicius 'Pinochius' as their banner headline and stating: "He lies to the judge by pointing out the entire Mestalla." pic.twitter.com/A0DomsbdaJ