Van Crombrugge deed het goed: Vrancken zegt wat plan voor zondag is

KRC Genk won in de Conference League met 0-2 van Cucaricki. Met Hendrik Van Crombrugge in doel.

Wouter Vrancken beleefde een rustige avond in Servië. De Limburgers pakten een vlotte overwinning, misschien zelf wat gemakkelijker dan op voorhand verwacht werd.

“De eerste helft ging het heel gemakkelijk, maar toch vind ik dat we ons te veel in slaap laten wiegen. Zo creëer je moeilijkheden in de tweede helft, al hadden we ook daar nog kansen. Uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, op een goede manier”, zegt Vrancken aan Sporza.

Met Hendrik Van Crombrugge die de nul wist te houden. “We hadden na Westerlo al beslist dat Van Crombrugge zou spelen, ik ben heel tevreden met zijn prestatie. Hij heeft laten zien dat hij er altijd klaar voor is.”

Het is uitkijken of hij in de ploeg blijft of toch gewisseld wordt. “Zondag zullen we zien wie speelt, in principe staat Vandevoordt er dan opnieuw in. Ferencvaros is een heel goede ploeg, de volgende twee wedstrijden worden erg belangrijk in de groep. We zullen 100% top moeten zijn om een resultaat te halen.”