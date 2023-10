Harde kern van Celtic Glasgow mengt zich in de oorlog tussen Israël en Palestina

Zaterdagmiddag stond de partij tussen Celtic Glasgow en Kilmarnock op het programma. De harde kern van Celtic, Green Brigade, kwam met een opmerkelijk standpunt.

The Green Brigade heeft een spandoek onthuld ter ondersteuning van Palestina het duel met Kilmarnock. Dit naar aanleiding tussen de gevechten die zaterdag zijn uitgebroken tussen Palestina en Israël.

Er waren allerhande Palestijnse vlaggen in het stadion en twee grote spandoeken. Op één stond de boodschap 'Free Palestine' en de andere 'Victory To The Resistance. Het is niet de eerste maal dat de Green Brigade zijn steun betuigt aan het Palestijnse volk.

De Green Brigade is gekend om zijn politieke meningen. Afgelopen woensdag in en tegen Lazio Roma was er nog een groot spandoek met de tekst 'Antifascist Glasgow Celtic'. Een sneer naar de harde kern van Lazio Roma die zeer rechts geïnspireerd zijn.