Nieuwe domper voor KV Oostende: Robbie D'Haese spreekt coach tegen

KV Oostende blijft het moeilijk hebben. De Kustboys verloren afgelopen zondag met 1-2 van de RSC Anderlecht Futures.

Een nieuwe thuisnederlaag zorgt ervoor dat de club van Stijn Vreven op de 13e plaats blijft hangen. Hier kan bij Oostende niemand blij mee zijn. Ook Robbie D’Haese ziet dat het beter moet. Hij sprak zijn coach tegen en legt de schuld bij de kern.

"Als je voor het seizoen je ambities uitspreekt maar thuis verliest tegen de beloften van Anderlecht, dan is dit een schande voor onze ploeg. De trainer zegt dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, maar het is de verantwoordelijkheid van de spelers", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"Je verwachtte dat wij iets slimmer in de duels zouden zijn omdat we meer ervaring en gestalte hebben, maar dat was ook niet het geval. We creëerden niet veel meer, nadat we bij 1-1 wel genoeg kansen hadden om te scoren. Geen excuses: het was niet goed genoeg", besluit D'Haese.