Groot contrast: Batshuayi steelt weeral de show met outfit terwijl Vertonghen gewoon in t-shirt van één van de beste comedyreeksen verschijnt

De aankomst van de Rode Duivels in Tubeke is veelal te vergelijken met een modeshow. En dan is het wachten op de hoofdact: Michy Batshuayi. En ja hoor, de aanvaller ontgoochelde alweer niet.

Batsman kwam aan in een opvallend brede short, basketschoenen eronder en een slobbertrui waar nog wel een paar Duivels inpasten. Uiteraard met de bijbehorende tas. © photonews En dan was er Jan Vertonghen, die een eenvoudige t-shirt droeg van één van de meest legendarische comedyseries ooit: The Office. 'Schrute Farms' is de boerderij waar de broers Dwight en Mose hun producten kweken. © photonews Ook de andere Duivels vielen wel op bij hun entree. Amadou Onana laat zijn spierballen al eens graag rollen en Dodi Lukebakio ging voor de 'coole' look. © photonews © photonews