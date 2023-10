'Juventus heeft niet één, maar twee vervangers op het oog om Pogba te doen vergeten'

Juventus FC lijkt niet meer op de diensten van Paul Pogba te moeten rekenen. De Franse middenvelder riskeert een schorsing voor vermeend dopinggebruik. De Italiaanse grootmacht heeft de opvolgers al in het vizier.

Paul Pogba riskeert een schorsing voor vermeend dopinggebruik. De Fransman liet te hoge testosteronwaarden optekenen. Een jarenlange (?) schorsing kan meteen het einde van de carrière betekenen voor de Fransman.

Juventus FC blijft echter niet bij de pakken zitten. La Gazzetta dello Sport weet dat De Oude Dame momenteel in gesprek is met niet één, maar twee middenvelders die de leemte van Pogba moeten invullen.

Drukke mercato

Pierre Emile Hojberg en Domenico Berardi zijn de namen waarmee Juventus in gesprek is. De middenvelders van respectievelijk Tottenham Hotspur en US Sassuolo zien de overstap naar Turijn zitten. Juventus wil deze zomer minstens één van beide namen binnenhalen.