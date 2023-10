OFFICIEEL: Pro League neemt beslissing rond lonen van scheidsrechters én brengt meteen de bedragen naar buiten

De scheidsrechterlijke kogel is door de kerk. De Belgische scheidsrechters vroegen opslag én krijgen het ook. Wat daar tegenover moet staan? Betere kwaliteit van de prestaties én communicatie.

De Pro League heeft vandaag bekend gemaakt dat de lonen van de scheidsrechters, assistenten en VAR omhoog gaan. Maar dat is niet alles: er wordt ook meteen budget vrijgemaakt voor meer technologische ontwikkeling, transparantie én communicatie.

De scheidsrechter hebben hun contract dan wel bij de KBVB, maar het is de Pro League die (het grootste deel van) het loon van de scheidsrechters ophoest. Een concreet voorbeeld: de scheidsrechter in de Jupiler Pro League ziet zijn wedstrijdvergoeding van € 2.000 naar € 2.200 stijgen.

Pro League keurt strategisch plan @RoyalBelgianFA goed om kwaliteit arbitrage te verbeteren 💪



Extra investeringen van de Pro League;



🔸voor lonen VAR en scheidsrechters

🔸Bijkomende technologische ondersteuning



Daarnaast inzetten op transparante communicatie, begeleiding &… pic.twitter.com/f9YzDLt97c — Pro League (@ProLeagueBE) October 10, 2023

De opslag kadert in een breder strategisch plan om de kwaliteit van de arbitrage naar omhoog te tillen. Het plan zal worden geëvalueerd in 2026. De stijging van de vergoeding gaat onmiddellijk in en werkt zelfs retro-actief naar 1 juli 2023.

Hieronder ook de oude én nieuwe vergoedingen van de scheidsrechters in het professioneel voetbal: