Orel Mangala wil twee dingen duidelijk stellen bij de Rode Duivels

Orel Mangala zit in de selectie van de Rode Duivels. Al waren daar al de nodige vraagtekens bij.

Afgelopen weekend moest Orel Mangala bij Nottingham het veld verlaten. Er werden dan ook vraagtekens geplaatst bij de passage bij de Rode Duivels.

Toch is hij van de partij voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Zweden. Vanmiddag stond hij ook de pers te woord op de persconferentie van de Rode Duivels.

“Ik ben honderd procent fit”, liet Mangala meteen weten. “Ik ging van het veld door krampen afgelopen weekend, niet omwille van een blessure.”

Klare taal en Mangala heeft nog iets waar hij heel hard op wil hameren. “Ik denk niet dat ik in de balans lig met Tielemans. De coach moet altijd keuzes maken. Soms zal Youri spelen, soms Amadou Onana. Maar we zijn andere types, we moeten niet met elkaar vergeleken worden”, is hij heel erg duidelijk.

Twee keer heel duidelijke taal van de Rode Duivel die heel goed beseft dat de plekjes binnen het elftal duur zijn, maar dat er ook wel mogelijkheden zijn als tegen Oostenrijk de kwalificatie voor het EK al een feit zal zijn.