Oud-trainer van Arthur Vermeeren is duidelijk: "Hij is niet de beste speler, maar"

Arthur Vermeeren is dan uiteindelijk toch geselecteerd voor de Rode Duivels. De getalenteerde middenvelder is pas 18 jaar oud en Filip Smolders, die Vermeeren in de jeugd onder zijn hoede had, heeft gesproken over de kersverse Rode Duivel.

"Ik heb nog een tijdje met Matz Sels en Wout Faes gewerkt. Arthur is nu de derde in het rijtje die tot het allerhoogste niveau, in België althans, doorstroomt," vertelde Filip Smolders bij Gazet Van Antwerpen. "Hij was misschien niet de allerbeste voetballer die ik ooit getraind heb, maar ontegensprekelijk de slimste en de compleetste", ging Smolders verder om zijn talent te erkennen. "Die assist voor Balikwisha in de Champions League is een pass die hij destijds al trapte." Vermeeren speelde dit seizoen al 10 wedstrijden in de Jupiler Pro League voor Royal Antwerp FC, waarin hij één doelpunt maakte en twee assists gaf.