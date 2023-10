Ook ex-vrouw laat voormalige wereldster die in de gevangenis zit in de steek: "Hij heeft me gewoon gebruikt"

Dani Alves, de voormalige ster van Barcelona en Brazilië, zit momenteel in de gevangenis op verdenking van verkrachting. De feiten die hem ten laste worden gelegd zijn heel zwaar. Tijdens een avondje uit in Sutton zou hij een 23-jarige vrouw aangerand hebben. Ook zijn ex-vrouw is er nu klaar mee.

Zijn voormalige vrouw, Dinorah Santana, heeft hem heel lang gesteund. Ze heeft dan ook twee kinderen met hem en ze wou hun vader niet in de steek laten. Maar nu heeft ze helemaal gebroken met hem. De bewijslast tegen Dani Alves is heel groot. “Voor mij bestaat hij niet meer, hij is dood. Ik heb me altijd nederig gedragen, heb nooit interviews gegeven, nooit voor schandalen gezorgd, maar nu is het genoeg.” Santana voelt zich gebruikt, ondanks alle steun die ze haar ex-man gaf. “Toen ik hem bezocht in de gevangenis, was hij heel arrogant. En alles wat ik de afgelopen tijd gezegd heb, werd door hem geregisseerd. ‘Kijk, je gaat op de luchthaven komen en er zullen journalisten zijn, je moet dit en dit zeggen..." "Wanneer je de gevangenis verlaat moet je dit zeggen...’ Ik heb de WhatsApp-berichten om het te bewijzen. Niemand heeft me onder druk gezet, ik deed het om de vader van mijn kinderen te helpen. Hij heeft me gewoon gebruikt.”