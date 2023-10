Fans Rode Duivels wijzen allemaal dezelfde speler aan: "Onmogelijk om met hem EK te winnen"

Verschillende Rode Duivels presteerden vrijdag onder hun kunnen in Wenen. Maar één van hen kreeg opnieuw veel kritiek: Wout Faes, die een rampzalige eerste helft kende.

Zoals zo vaak het geval is, was het de verdediging die werd belaagd met kritiek na de wedstrijd tussen Oostenrijk en België. Het is geen toeval dat Toby Alderweireld keer op keer werd genoemd als mogelijke kandidaat voor een comeback, ondanks zijn pensioen. Ook laten veel stemmen zich horen om Zinho Vanheusden terug te halen in het team: het duo Vertonghen-Faes maakt vaak geen indruk.

Terwijl Jan Vertonghen vrijdag opnieuw zeer sterk was en in de slotfase een 3-3 gelijkspel redde, was Wout Faes niet op zijn best. Het was dan ook niet verrassend dat de centrale verdediger van Leicester City op het internet werd bekritiseerd.

"Met Faes achterin gaan we helemaal niets winnen"; "Wout Faes, dat gaat niet lang meer duren"; "België heeft geen betere verdediger dan Wout Faes?" De reacties zijn legio. Het valt nog te bezien of Tedesco voor Euro 2024 nog iets anders zal proberen, of het nu Debast of Vanheusden is...

Zweer België heeft geen betere verdediger dan Wout Faes? — davidmanpunt92 (@davidmanpunt92) October 13, 2023

Wout Faes ça ne va pas être possible très longtemps !#AUTBEL — Pouni Le Fantôme (@PouniYoutube) October 13, 2023

wout faes en revanche est le pire défenseur central qu’il m’ait été donné de voir en équipe nationale dans toute ma vie — Leoninho 🥶🔥 (@51yarinho) October 13, 2023

Wout Faes n’a pas le niveau des Diables. Cela apparaît une évidence. Pourquoi Tedesco insiste-y-il? — Daniel Lapraille (@DanielLapraille) October 13, 2023

Wout faes est le pire défenseur de cette génération #autbel — rsca team (@PerroneMarcell1) October 13, 2023