Bart Verhaeghe is jaloers op KAA Gent: "Het gaat de clubs gezonder maken"

Geen groter probleem in ons land dan een nieuw voetbalstadion bouwen. Enkel KAA Gent wist dat naar Belgische normen snel in orde te krijgen.

De middelen liggen klaar om in ons land nieuwe voetbaltempels te bouwen of de bestaande stadions een stevige opfrisbeurt te geven, alleen wordt het voor sommige ploegen een veel te grote calvarietocht.

Bart Verhaeghe kan ervan meespreken. Al zestien jaar probeert hij een nieuw stadion uit de grond te stampen voor Club Brugge. De nood aan nieuwe infrastructuur is bijzonder groot. Soms gaat het zelfs gewoon om veiligheid.

“Ik wil niet alleen voor Club Brugge spreken. Toen Seraing vorig seizoen in eerste klasse speelde, zeiden alle clubs: moeten we daar gaan voetballen? Hoe gaat, als er iets gebeurt, de ambulance bij de kleedkamer achter die goal geraken? Dat kon niet eens. Dat is gewoon niet oké”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Nieuwe stadions is ook een noodzaak voor clubs. “Het gaat ook de clubs gezonder maken. Want dan heb je inkomsten. Als je meer fans hebt die naar het stadion komen en je kan ze beter eten en drinken geven, dan gaan ze ook meer spenderen.”

Verhaeghe is dan ook jaloers op KAA Gent. “Check maar in Gent, waar dat nieuwe stadion er wel staat. Ik denk dat hun inkomsten maal twee zijn gegaan”, schat de voorzitter van blauwzwart het hele verhaal in.