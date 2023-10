Opnieuw valt een Belgische club ten prooi aan buitenlandse investeerder uit ... Saoedi-Arabië

Vorig seizoen wist het team zich uiteindelijk te redden in de Derde Amateurklasse, dit seizoen is er groot nieuws vanuit Diest. Een bijzondere overname heeft zich bij de club aangekondigd.

Afgelopen winter stond KFC Diest amper veertiende op zestien ploegen in de Derde Amateurklasse A en moesten ze dus vol aan de bak in de strijd tegen degradatie. Dat zou uiteindelijk lukken.

Het team van coach Danny Boffin kon zich uiteindelijk met een aantal fikse transfer in de Amateurreeksen handhaven. Guus Hupperts, Dogan Gölpek en Paolo Sabak, een gewezen jeugdproduct van Genk, kwamen de rangen versterken.

Dit seizoen is stamnummer 41 opnieuw matig aan het seizoen begonnen, met voorlopig vier punten. Achter de schermen is er ondertussen werk gemaakt van een pittige overname. Zo gaat de club in zee met Fahad Al-Medlej.

De club komt zo in handen van een magnaat uit Saoedi-Arabië en zo valt opnieuw een ploeg ten prooi aan buitenlands geld. De club liet wel zelf meteen weten dat er maanden onderhandeld is en er dus niet over een nacht ijs is gegaan.