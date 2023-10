Philippe Albert spreekt klare taal aan het adres van Loïs Openda

Tegen Oostenrijk koos Domenico Tedesco voor een systeem met twee spitsen. Tijdens de rust mocht Loïs Openda in de kleedkamer blijven.

Loïs Openda en Romelu Lukaku naast elkaar. Dat was het plan van bondscoach Domenico Tedesco tegen Oostenrijk, maar het werd geen succes. Openda mocht na 45 minuten zelfs in de kleedkamer blijven.

Analist Philippe Albert denkt er het zijne van. “Zijn combinatie van twee aanvallers mislukte en hij zei meteen stop”, klinkt het in La Capitale “Die beslissing eiste een slachtoffer en dat zou in geen geval Lukaku zijn. En dus moest Openda plaatsmaken.”

Nochtans heeft dat niets te zien met de kwaliteiten van Openda. “Niemand twijfelt aan hem, zeker na wat hij het laatste anderhalf jaar bereikt heeft tussen zijn komst bij Lens en zijn transfer naar Leipzig.”

Toch moet het een klap geweest zijn voor Openda, maar volgens Albert moet hij twee dingen in zijn hoofd prenten. “Hij moet concurreren met een ongelofelijk monster en in het systeem van de Rode Duivels is er maar plaats voor één spits. Bovendien is hij nog jong en komen er de volgende jaren nog veel kansen.”