Kapitein van Nederland krijgt de wind van voren na reactie: "Arrogant en respectloos"

De Griekse doelman Vlachodimos dreef de Nederlanders tot wanhoop tot ze in de extra tijd nog een penalty versierden en Van Dijk de bal tegen de netten joeg. Zijn viering achteraf werd wel 'provocerend' en 'respectloos' genoemd.

Hij vierde immers met de tong uit de mond richting Griekse fans. Een reactie op de lasers die Wout Weghorst op zich kreeg bij de eerste penalty die Nederland kreeg. Over die beslissende penalty was er wel wat te doen, want er ging een fout van Brobbey aan vooraf concludeerde de VAR, maar de ref hield voet bij stuk.

“De respectloze manier van juichen van Van Dijk met zijn tong uit zijn mond lokte de afkeuring uit van de Griekse fans. Zowel in de OPAP Arena als op internet", klonk het in de Griekse pers.

Van Dijk zelf: "Je probeert rustig te blijven. Je krijgt allemaal laserpennen op je hoofd gericht en de VAR checkt het moment nog een keer. Dan probeer je in de zone te komen en gelukkig lukte dat vandaag. Ik was vandaag de derde op de lijst om te trappen. Weghorst had de eerste helaas gemist en Xavi Simons was ook al het veld uit. Ik heb dus mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen op het veld."

